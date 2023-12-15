SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kardeşlerim 109. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Sürpriz misafir herkesi şok eder!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki sürpriz misafirin herkesi şok edeceği bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 12:01 Güncelleme 15 Aralık 2023, 12:01
Kardeşlerim 109. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Sürpriz misafir herkesi şok eder!

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler.

Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için, bir takım şaşırtıcı hamleler yapar. Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder.

Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır.

Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Murat Karayılan’ın koruması Yunus Aras etkisiz hale getirildi
MERKEZ’DEN YENİ ANKET GELDİ HESAPLAR DEĞİŞTİ! Zam oranı yüzde 38’i aştı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
Vakıf Katılım
SON DAKİKA