Yalı Çapkını’nda bebek gerçeği! Herkes hizmetçi Sultan’ın çocuğu sanmıştı! Meğer Ferit Korhan’ın 2...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği dizi Yalı Çapkını 'nın gerçek hikayeden uyarlandığı biliniyor. İlgi ile takip edilen dizinin 50. bölümü Cuma günü yayınlanacak. Fragman yayınlanır yayınlanmaz yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.

Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Halis Korhan'ın Pelin'i yalıya getirmesiyle deliren Ferit'in dedesine "Artık benim oyun başlıyor" diye rest çekmesi ve sonrasında soluğu Seyran'ın kapısında alması gündem oldu.

ŞOKE EDEN BEBEK GERÇEĞİ

Sosyal medyada izleyici dizi ile ilgili yorumlarda bulunmaya devam ediyor. İddiaya göre Pelin'in bebeği Ferit'ten değil. Seyran ise yakın zamanda hamile olduğunu öğrenecek. Geçtiğimiz sezon yalıda personel olarak çalışan Sultan'ın çocuğunun Ferit'ten olduğu iddia edilmişti.