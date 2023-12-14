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Yalı Çapkını'nda bebek gerçeği! Herkes hizmetçi Sultan'ın çocuğu sanmıştı! Meğer Ferit Korhan'ın 2...

Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Son günlerde hakkında sıkça 'final yapacak' iddiası bulunan dizinin yeni bölümünde Pelin'in istediği olacak. Korhan yalısına gelin olarak gelmeyi başaran Pelin'in çocuğunun ise kimden olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada izleyiciler konuya ilişkin birçok yorumda bulunurken Ferit'in aslında Seyran sayesinde baba olacağı konuşuluyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 16:00 Güncelleme 14 Aralık 2023, 16:01
Yalı Çapkını’nda bebek gerçeği! Herkes hizmetçi Sultan’ın çocuğu sanmıştı! Meğer Ferit Korhan’ın 2...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği dizi Yalı Çapkını'nın gerçek hikayeden uyarlandığı biliniyor. İlgi ile takip edilen dizinin 50. bölümü Cuma günü yayınlanacak. Fragman yayınlanır yayınlanmaz yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.

YALI ÇAPKINI 50. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Halis Korhan'ın Pelin'i yalıya getirmesiyle deliren Ferit'in dedesine "Artık benim oyun başlıyor" diye rest çekmesi ve sonrasında soluğu Seyran'ın kapısında alması gündem oldu.

ŞOKE EDEN BEBEK GERÇEĞİ

Sosyal medyada izleyici dizi ile ilgili yorumlarda bulunmaya devam ediyor. İddiaya göre Pelin'in bebeği Ferit'ten değil. Seyran ise yakın zamanda hamile olduğunu öğrenecek. Geçtiğimiz sezon yalıda personel olarak çalışan Sultan'ın çocuğunun Ferit'ten olduğu iddia edilmişti.

Sultan'ın çocuğunun diziden ayrılmasıyla iddianın gerçekliği kaybolmuş oldu. Ancak ilerleyen bölümlerde Sultan'ın geri dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

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