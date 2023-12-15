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Ortalık karışacak! Safir 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Feraye bak, Ömer Yaman bebek...”

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir’in merakla beklenen 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman) gibi başarılı isimlerin başrolünü üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına “Feraya bak, Ömer Yaman bebek...” sözleri damga vurdu. İşte Safir 16. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 13:24 Güncelleme 15 Aralık 2023, 13:29
Ortalık karışacak! Safir 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Feraye bak, Ömer Yaman bebek...”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Safir'in 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelmişken, Yaman, varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanır.

Feraye ise büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir. Gülfem'in silahlı saldırı anında Vural'ın yanında olduğunu anlayan Ateş nedeninin peşine düşer.

Diğer taraftan tüm müştemilat halkı, konaktan kovulmuştur. Sadece Şermin, Ömer'in ona karşı zaafı üzerinden özel hemşire olarak konakta kalmayı garantiler.

Ömer ise heyet raporuyla akli muhakemelerinin yerinde olduğunu kanıtlar. Hayatının en zor günlerini yaşayan Feraye artık ne konakta ne de müştemilatta istenmektedir. Yaman'la birlikte yeni bir yol çizmeye karar verirler.

Bu arada Aleyna, Bora'yla gizlice birlikte olmaya devam eder. Ateş ise bir gece vakti yolda birine rastlar. Bu kişi, arabasıyla yolda kalmış olan güzel ve genç bir kadındır.

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