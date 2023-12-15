Ömer ise heyet raporuyla akli muhakemelerinin yerinde olduğunu kanıtlar. Hayatının en zor günlerini yaşayan Feraye artık ne konakta ne de müştemilatta istenmektedir. Yaman'la birlikte yeni bir yol çizmeye karar verirler.

Bu arada Aleyna, Bora'yla gizlice birlikte olmaya devam eder. Ateş ise bir gece vakti yolda birine rastlar. Bu kişi, arabasıyla yolda kalmış olan güzel ve genç bir kadındır.