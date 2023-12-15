Altın Kafes 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Evlilik iki kişinin arasında olması gereken bir şey değil mi?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altın Kafes'in 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına "Evlilik iki kişinin arasında olması gereken bir şey değil mi?" sözleri damga vurdu.

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Onur, Seher'e çarpmanın şokunu atlatamadan karşısında Zeynep'i gördü. Ahu'ya çarptığı kadını hastaneye götürmesini, onu hayatta tutması gerektiğini söyleyerek Zeynep'le birlikte oradan uzaklaştı. Onur kendisinden şüphenilmemesi için Zeynep'le haberi yokmuş gibi magazincilere poz verdi. Ertesi gün her yerde Zeynep ve Onur'un sevgili oldukları haberi yer aldı. Zeynep bir anda hem basının hem de etraftaki meraklı gözlerin ilgi odağı oldu.