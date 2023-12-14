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Bir Derdim Var final mi yapıyor, neden? Bir Derdim Var bitiyor mu, bu akşam final bölümü saat kaçta? 14 Aralık Kanal D yayın akışı

Bir Derdim Var yeni bölümleriyle perşembe akşamları yayınlanıyor. Ay Yapım ve AyNA Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burak Müjdeci ve Özkan Say'ın üstlendiği, senaryosunu Yekta Torun, Deniz Gürlek ve Duygu Ertekin'in kaleme aldığı dizi final kararıyla gündemde. Peki Bir Derdim Var final mi yapıyor, neden? Bir Derdim Var bitiyor mu, bu akşam final bölümü saat kaçta? İşte 14 Aralık Kanal D yayın akışı ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 14:36 Güncelleme 14 Aralık 2023, 14:39
Bir Derdim Var final mi yapıyor, neden? Bir Derdim Var bitiyor mu, bu akşam final bölümü saat kaçta? 14 Aralık Kanal D yayın akışı

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisi bu akşam 6. bölümü ile ekrana gelecek. İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) uyarlaması olan dizi ile ilgili final gelişmesi izleyiciyi şoke etti. Peki Bir Derdim Var final mi yapıyor, neden? Bir Derdim Var bitiyor mu, bu akşam final bölümü saat kaçta? İşte yanıtı...

BİR DERDİM VAR FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Bir Derdim Var dizisi, 9 Kasım 2023 tarihinde başladığı yolculuğuna 6. bölümle veda ediyor. Dizinin, yapım ekibi tarafından alınan bir kararla 6 bölümle birlikte final yapacağı ortaya çıktı.

BİR DERDİM VAR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Derdim Var dizisi, 6. bölümüyle (final bölümü) 14 Aralık 2023 Perşembe yani bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.

6. BÖLÜM ÖZETİ

Savcı Ömer Huzur'un Nilüfer Toska'yla ilgili iddiaları sonrası Kuzey'i sorgulamaya çalışsa da, Kuzey verdiği kararla hem babasını hem Ömer'i şaşırtmayı başaracaktır.

Görevden uzaklaştırılma tehlikesiyle yüz yüze olan ve etrafındaki çember daralan Nilüfer Kuzey'in taburcu edilmesine engel olamayacaktır. Nilüfer hem sevgili kızının yasını tutmakta, hem de Genç Nilüfer'in hayali varlığını gizleyecek gücü bulmakta zorlanmaktadır. Kuzey ise babası Huzur'la kaçınılmaz bir yüzleşmeye doğru ilerler.

Özge'nin hastaneden beklenmeyen firarı büyük bir panik yaratır.

Özge'nin kendi hayatıyla ilgili tehlikeli planları Kuzey'in yakın ilgisi, Ömer ve Nilüfer'in müdahalesiyle engellenmeye çalışılacak, Kuzey ve Özge karşılıklı duygularını açığa vurma fırsatı bulurken Nilüfer de yıllardır sakladığı sırrı cesaretle ortaya dökecektir.

Damla ve Savaş yeni kararların ve hikâyelerin eşiğinde dururken Volkan'la yüzleşen ve kendini tüm ağırlıklardan kurtaran İpek, Yusuf'la yeni maceralara doğru yelken açacaktır.

Arif'in, Burak'ın, Ferda'nın, Leyla'nın kaderleri de iyiye doğru sonsuza kadar değişmek üzeredir.

Nilüfer ve Ömer birbirleriyle ilgili gerçekleri ve gerçek duyguları sonunda ifade etme şansı bulacak, Kuzey ve Özge ise sevginin ve şefkatin iyileştirici gücüyle yaşamla yeniden buluşmanın büyüsünü tecrübe edecektir.

14 ARALIK 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Dilek Taşı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
00:15 Yargı
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Güneşi Beklerken

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