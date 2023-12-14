Bir Derdim Var final mi yapıyor, neden? Bir Derdim Var bitiyor mu, bu akşam final bölümü saat kaçta? 14 Aralık Kanal D yayın akışı

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisi bu akşam 6. bölümü ile ekrana gelecek. İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) uyarlaması olan dizi ile ilgili final gelişmesi izleyiciyi şoke etti. Peki Bir Derdim Var final mi yapıyor, neden? Bir Derdim Var bitiyor mu, bu akşam final bölümü saat kaçta? İşte yanıtı...