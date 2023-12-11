Altın Kafes 2. bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu: Onur’dan Zeynep’e beklenmedik evlilik teklifi!

Zeynep, Onur'un kendisiyle ilgilendiğini fark ettikçe ona karşı hisler beslemeye başladı. Ancak bir anda kendisine soğuk davranan Onur, Zeynep'e aralarındaki her şeyi yanlış anladığını söyledi.

Onur, ölen eski karısından dolayı tekrar kalbini birine açmaktan korktuğu için geri adım attı. Bundan haberi olmayan Zeynep, Onur'un sözleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sırada Nalan'nın eline Ahu'nun kaza hakkında bir kadına çarptığını itiraf ettiği videoya ulaştı.

Zeynep ve Onur'un ilişkisini babannesi Zümrüt Hanım'ın desteklemesi Nalan'ın yeni bir hamle yapmasına yol açtı. Onur'un Ahu ile değil, Zeynep'le olması gerektiğini düşünen Nalan, Onur'u tehdit ederek köşeye sıkıştırdı. Bu durumda Onur'un tek seçeneği kaldı. Zeynep'in kalbini yeniden kazanmak için onu görmeye gitti.

Onur'un yardımına Zümrüt Hanım yetişti. Zeynep'lere tüm aile giden Onur herkesin önünde Zeynep'e 'Benimle evlenir misin?' diye sorarak şok etti.