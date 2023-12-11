Altın Kafes 2. bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu: Onur’dan Zeynep’e beklenmedik evlilik teklifi!

Onur, Seher'e çarpmanın şokunu atlatamadan karşısında Zeynep'i gördü. Ahu'ya çarptığı kadını hastaneye götürmesini, onu hayatta tutması gerektiğini söyleyerek Zeynep'le birlikte oradan uzaklaştı. Onur kendisinden şüphenilmemesi için Zeynep'le haberi yokmuş gibi magazincilere poz verdi. Ertesi gün her yerde Zeynep ve Onur'un sevgili oldukları haberi yer aldı. Zeynep bir anda hem basının hem de etraftaki meraklı gözlerin ilgi odağı oldu.
Serhat, annesinin yol kenarında cansız bedeninin bulunduğunu öğrendi. Annesinin katilini ortaya çıkarmak için iz peşine düştü. Serhat'ın araştırmaları onu Beyoğlu ailesine götürdü.
Onur ve Zeynep'in sevgili olduklarına dair magazinde çıkan haberlerden sonra Zeynep'in varlığından rahatsız olan Ahu, kazanın soruşturmasının artık kapandığını bu yüzden Zeynep'le görüşmesine gerek kalmadığını Onur'a söyledi. Ahu ayrıca Zeynep'in babası için Nalan'dan para aldığını söyledi.