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Ben Bu Cihana Sığmazam nefes kesecek: Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 49. bölümünde yaşanacaklar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 10:58 Güncelleme 11 Aralık 2023, 10:58
Ben Bu Cihana Sığmazam nefes kesecek: Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır.

Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler. Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.

Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir.

Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır.

Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.

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