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SQUİD GAME 2. SEZON TARİHİ: Squid Game 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Squid game 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı?

Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım başladı. Merakla beklenen dizisinin yeni sezonu hakkında araştırmalar hızlandı. Güney Kore yapımı bir drama dizisi olan Squid Game ilk olarak dünya çapında 17 Eylül 2021'de gösterime girmişti. 456 insanın, peş peşe gerçekleşen oyunları kazanarak 39 milyon dolarlık ödülü almak uğruna yarıştığı dizi kısa sürede popüler olmuştu. Peki Squid Game 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Squid game 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı?

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 13:08 Güncelleme 11 Aralık 2023, 13:10
SQUİD GAME 2. SEZON TARİHİ: Squid Game 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Squid game 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı?

Heyecanla beklenen Squid Game sezon 2 tarihi gündemde yer alıyor. Netflix'te yayınlanan dizi ilk sezonuyla rekor kırmıştı. Dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili açıklama geldi. Peki Squid Game 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Squid game 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı?

SQUİD GAME 2. SEZON ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Squid Game 2. sezonuyla geri dönüşe hazırlanıyor. Çekimleri 2023Temmuz'da başlayan dizinin yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. İlk sezonuyla büyük bir yankı uyandıran Squid Game dizisinin 2. sezon tarihi belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

Dizinin ilk sezonu 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

2. SEZON HAKKINDA BİLGİLER

Heyecanla beklenen "Squid Game" dizisinin ikinci sezonu, yeni olay örgüsü ve birbirinden dikkat çekici karakter değişimleriyle izleyicileri kendine çekmeye hazırlanıyor. İlk sezonun büyük başarısının ardından, kalamar oyunu devam ediyor ve yeni sezonda heyecan dorukta.

İkinci sezonda dikkat çeken isimler arasında Lee Jung Jae, Lee Byung Hun ve Gong Yoo gibi ilk sezonun önemli oyuncularının geri döneceği açıklandı. Aynı zamanda, heyecan verici bir şekilde diziye katılan yeni isimler arasında Wi Ha Joon, Yim Si Wan, Kang H Neul, Park Sung Hoon, Yang Dong Geun ve daha fazlası bulunuyor.

Squid Game, yeni oyuncularının yer aldığı tanıtım fragmanını resmi YouTube hesabından yayımlayarak izleyicileri heyecanlandırdı. İkinci sezonun, ilk sezondan daha büyük bir çekişme ve sürprizlerle dolu olması bekleniyor. Dizi severler, yeni sezonun ne gibi sürprizlere ev sahipliği yapacağını merakla bekliyor.

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