SQUİD GAME 2. SEZON TARİHİ: Squid Game 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Squid game 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj yayınlandı mı?

İkinci sezonda dikkat çeken isimler arasında Lee Jung Jae, Lee Byung Hun ve Gong Yoo gibi ilk sezonun önemli oyuncularının geri döneceği açıklandı. Aynı zamanda, heyecan verici bir şekilde diziye katılan yeni isimler arasında Wi Ha Joon, Yim Si Wan, Kang H Neul, Park Sung Hoon, Yang Dong Geun ve daha fazlası bulunuyor.

Squid Game, yeni oyuncularının yer aldığı tanıtım fragmanını resmi YouTube hesabından yayımlayarak izleyicileri heyecanlandırdı. İkinci sezonun, ilk sezondan daha büyük bir çekişme ve sürprizlerle dolu olması bekleniyor. Dizi severler, yeni sezonun ne gibi sürprizlere ev sahipliği yapacağını merakla bekliyor.