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Altın Kafes 2. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Yalanların yol açtığı yeni oyunlar

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahttı ‘Onur’ ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist ‘Zeynep’in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan ‘Altın Kafes’ 10 Aralık Pazar akşamı ikinci bölümüyle atv’de ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen yeni bölüm öncesi detaylar da ortaya çıktı. Peki Altın Kafes 2. bölümde neler olacak?

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 16:04 Güncelleme 08 Aralık 2023, 16:04
Altın Kafes 2. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Yalanların yol açtığı yeni oyunlar

Onur birden önüne atlayan kadına arabasıyla çarpınca darmadağın olur.

Ahu'nun söylediği yalanlar Onur, Zeynep, Serhat ve Ahu'nun hayatını tamamen değiştirecektir. Serhat, hayatının tehlikeye gireceği bir yola girer.

Zeynep kendini bir yalanın içinde bulur. Onur kendi ve geçmişiyle yüzleşirken; Ahu söylediği yalanların ortaya çıkmaması için Kenan ile tehlikeli bir oyuna girer.

Tüm olayların ortasında kalan Nalan kilit bir öneme sahip olacak, kurulan tüm planları alt üst edecektir.

'Altın Kafes' yeni bölümüyle pazar akşamı atv'de!

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