YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM CANLI İZLE | Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça HD ve kesintisiz!

İfakat'i ayağa kaldıran konuşma beklemediği birinden gelirken, Orhan'ı Dicle'nin evinde yakalamak Gülgün için son nokta olur ve verdiği karar herkesi şaşırtır.

Suna ise Kaya ile evliliğinin doğru bir şekilde gitmesi için elinde geleni yapacaktır.

Esme ile ilgili bir gelişme Seyran ve Suna'yı bir araya getirirken ikili arasındaki gerginlik sözlere dökülür.