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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Gelini Mutfakta 8 Aralık 2023 puan durumu! 10 altın bileziği, çeyrek altını alan isim...

"Gelinim Mutfakta" programında heyecan dolu bir haftanın finaline ulaşıldı. Her hafta beş gelinin kıyasıya rekabet ettiği bu programda, Cuma günleri en az puanı toplayan yarışmacının elenmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 8 Aralık 2023 tarihindeki puan durumunun açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olurken, bu haftanın birincisinin ve elenen yarışmacının kim olduğu da büyük bir merakla bekleniyordu.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 10:41 Güncelleme 09 Aralık 2023, 10:41
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Gelini Mutfakta 8 Aralık 2023 puan durumu! 10 altın bileziği, çeyrek altını alan isim...

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline gelindi. Her hafta 5 gelinin yarıştığı programda Cuma günleri en düşük puanı toplayan yarışmacı eleniyor. Peki 8 Aralık 2023 puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 8 Aralık 2023 günün birincisi açıklanmadan önce stüdyoda bulunmayan gelin İrem'e telefonla bağlanıldı. Panik atak hastalığı olduğunu söyleyen İrem, kayınvalidesinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. ancak kayınvalidesinin üç gündür ilaçlarını almadığını söyledi. Bu gece hastanede kalacaklarını ve kayınvalidesinin hastanede kontrol altında olacağını iletti.

GELİNİM MUTFKATA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Günün en yüksek puanı alan gelin Tuğba ve İrem oldu. Kuranın ardından çeyrek altını kazanan isim ise İrem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde eleme heyecanı yaşandı ve elenen gelin adayı programın sonunda açıklanacak.

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