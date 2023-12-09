Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Gelini Mutfakta 8 Aralık 2023 puan durumu! 10 altın bileziği, çeyrek altını alan isim...

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline gelindi. Her hafta 5 gelinin yarıştığı programda Cuma günleri en düşük puanı toplayan yarışmacı eleniyor. Peki 8 Aralık 2023 puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 8 Aralık 2023 günün birincisi açıklanmadan önce stüdyoda bulunmayan gelin İrem'e telefonla bağlanıldı. Panik atak hastalığı olduğunu söyleyen İrem, kayınvalidesinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. ancak kayınvalidesinin üç gündür ilaçlarını almadığını söyledi. Bu gece hastanede kalacaklarını ve kayınvalidesinin hastanede kontrol altında olacağını iletti.