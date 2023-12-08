Aldatmak 48. bölüm nefes kesti: Güzide ile Sezai karşı karşıya!

Oylum, gerçeği Mualla'ya itiraf edince aslında Mualla'nın her şeyin farkında olduğu ortaya çıktı. Mualla'nın aşiretin bir veliahtı olsun ve soyu devam etsin diye gerçeklere göz yumması Oylum'u dehşete düşürdü.

Bundan sonra hiçbir şeyi saklamak istemediğini söyleyen Oylum, soluğu Tolga'nın yanında aldı. Mualla ise Kahraman'ı yolundan çevirerek bebek hakkındaki gerçeğin gün yüzüne çıkmasını engellemek için yardım istedi. Kahraman olanlar hakkında Oylum'la yüzleştikten sonra Oylum'un yine en büyük destekçisi oldu.