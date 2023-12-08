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Kardeşlerim 108. bölümde neler yaşanacak? Detaylar ortaya çıktı: Ömer’in hayatı tehlikede!

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat) gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 108. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 11:45 Güncelleme 08 Aralık 2023, 11:45
Kardeşlerim 108. bölümde neler yaşanacak? Detaylar ortaya çıktı: Ömer’in hayatı tehlikede!

Ömer, ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Şevvallerin kapısını çalan sürpriz isim, Yılmaz ailesini şaşkınlığa uğratır.

Fatma ile Şengül'ün kulüpte, ortalığı birbirine katan tartışmaları, Yaman için bardağı taşıran son damla olur.

Eren kuzenler ve dostları, Burak Müdür'ü okuldaki işine geri döndürebilmek için harekete geçerlerken, Elif'in gönlünü kazanmak için çaba sarf eden Oğulcan, romantik hamlelerine pes etmeden devam eder.

Süreyya ile Yaman, ilişkileriyle ilgili, Akif'in de kayıtsız kalamayacağı önemli bir adım atarlar. Sokakta buldukları koltuğu evlerine getiren Fatma ve Oğulcan ise; hiç beklemedikleri, onları şoke eden bir durumla karşılaşırlar.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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