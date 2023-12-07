Ateş Kuşları 34. bölümüyle nefes kesecek: Ali’nin öz kardeşi Sultan geliyor!

Kadrosunda İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer), Tuncer Salman (Ragıp) gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları'nın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
ATEŞ KUŞLARI 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Barbar, çaresizce Gülayşe'ye hak ettiği güzel evlilik teklifinin yolunu aramaktadır ama Ali'nin önce evlilik teklifiyle, şimdi de nişanla devamlı olarak çıtayı yükseltiyor olması işini hiç kolaylaştırmaz!
ALİ VE MERCAN'IN MUTLULUĞUNA RAMAK KALA
Ateş Kuşları'nın yıllarca imkansız olduğuna inandığı o an sonunda gelir ve Mercan'la Ali nişan yüzüklerini takarlar! Artık aşmaları gereken tek engel Mercan'ın kimliğiyle aralarında duran melek yüzlü şeytan Perihan'dır!