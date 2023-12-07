Ateş Kuşları 34. bölümüyle nefes kesecek: Ali’nin öz kardeşi Sultan geliyor!

Mirastan tek kuruşu paylaşmamaya kesin kararlı olan Perihan, Savcı Sare'nin dahi elini kolunu bağlayacak bir şey planlar. Yoksa Ali'yle Mercan'ın kavuşması tamamen imkânsızlaşıyor mu?

EMİNE VE ALİ KARDEŞ DEĞİL!

Ali ve kız kardeşi Emine kavuşurlar, bir duygu seli yaşanır ancak kavuşma büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Çünkü Ali'nin gerçek kardeşi Emine değil Sultan'dır! Peki Sultan kimdir? Ya peşindeki adamlar, ondan ne istiyor? Sorun peşindeki adamlarda değil de, Sultan'da olabilir mi?

NAZMİYE İÇİN BEDEL ÖDEME VAKTİ

Gülayşe, Barbaros ve Kara, Nazmiye'ye son darbeyi vururlar ve Nazmiye ile Ragıp her şeyi kaybederler! Ancak bu büyük kayıp, Nazmiye'yi delirtir. Konağı basar ve Gülayşe'ye şiddetle saldırır.

Fakat Gülayşe'yi trabzanlardan aşağı itmek isterken, yanlışlıkla kendi kızı Hüma'yı iter! Nazmiye yaktığı tüm canların bedelini kendi kızının masum kanıyla mı ödeyecektir?