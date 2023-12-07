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Ateş Kuşları 34. bölümüyle nefes kesecek: Ali’nin öz kardeşi Sultan geliyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’, 34. Bölümüyle 8 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de atv’de ekrana gelecek. Ateş Kuşları’nda Ali ve Emine’nin kardeş olmadığı ortaya çıkarken, Ali’nin gerçek kardeşinin Sultan olduğu öğrenilir. Perihan, Mercan’ın kimliğini almasını zorlaştıracak başka bir plan yapar. Öte yandan Nazmiye için bedel ödeme vakti gelmiştir.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 15:14 Güncelleme 07 Aralık 2023, 15:14
Ateş Kuşları 34. bölümüyle nefes kesecek: Ali’nin öz kardeşi Sultan geliyor!

Kadrosunda İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer), Tuncer Salman (Ragıp) gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları'nın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

ATEŞ KUŞLARI 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Barbar, çaresizce Gülayşe'ye hak ettiği güzel evlilik teklifinin yolunu aramaktadır ama Ali'nin önce evlilik teklifiyle, şimdi de nişanla devamlı olarak çıtayı yükseltiyor olması işini hiç kolaylaştırmaz!

ALİ VE MERCAN'IN MUTLULUĞUNA RAMAK KALA
Ateş Kuşları'nın yıllarca imkansız olduğuna inandığı o an sonunda gelir ve Mercan'la Ali nişan yüzüklerini takarlar! Artık aşmaları gereken tek engel Mercan'ın kimliğiyle aralarında duran melek yüzlü şeytan Perihan'dır!

Mirastan tek kuruşu paylaşmamaya kesin kararlı olan Perihan, Savcı Sare'nin dahi elini kolunu bağlayacak bir şey planlar. Yoksa Ali'yle Mercan'ın kavuşması tamamen imkânsızlaşıyor mu?

EMİNE VE ALİ KARDEŞ DEĞİL!
Ali ve kız kardeşi Emine kavuşurlar, bir duygu seli yaşanır ancak kavuşma büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Çünkü Ali'nin gerçek kardeşi Emine değil Sultan'dır! Peki Sultan kimdir? Ya peşindeki adamlar, ondan ne istiyor? Sorun peşindeki adamlarda değil de, Sultan'da olabilir mi?

NAZMİYE İÇİN BEDEL ÖDEME VAKTİ
Gülayşe, Barbaros ve Kara, Nazmiye'ye son darbeyi vururlar ve Nazmiye ile Ragıp her şeyi kaybederler! Ancak bu büyük kayıp, Nazmiye'yi delirtir. Konağı basar ve Gülayşe'ye şiddetle saldırır.

Fakat Gülayşe'yi trabzanlardan aşağı itmek isterken, yanlışlıkla kendi kızı Hüma'yı iter! Nazmiye yaktığı tüm canların bedelini kendi kızının masum kanıyla mı ödeyecektir?

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