Teşkilat dizisinde sabır taşını çatlatacak ayrılık! Serdar ve Zehra’dan sonra o isim de veda ediyor

Serdar ve Zehra'nın vedası üzerinde bir isim daha konuşuluyor! Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilat ı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen dizide Murat Yıldırım , Aybüke Pusat , Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi oyuncular yer alıyor. 87. bölümü beklenirken bomba etkisi yaratan fragman geldi. Peki neler oluyor?

Teşkilat dizisinde Uzay karakterini canlandıran oyuncu Serdar Yeğin karakterini ve diziyi anlatırken ''Ekibin analiz uzmanı. Analitik zekası çok yüksek olduğu için duygusal yaklaşımları birazcık farklıdır. Yere düşen bir insana üzülmek yerine yere neden düştüğünü analiz eden bir tip. Sokakta gördüğünüz insanlardan bir tık daha farklı. '' ifadelerini kullanmıştı.