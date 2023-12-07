SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Teşkilat dizisinde sabır taşını çatlatacak ayrılık! Serdar ve Zehra'dan sonra o isim de veda ediyor

Teşkilat dizisinin 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Pazar yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin kadrosuna yeni sezonda bir çok isim katıldı. Deniz Baysal Yurtcu ve Çağlar Ertuğrul'un ayrılığı seyirciyi üzmüştü. Ertuğrul'un yerine ünlü oyuncu Murat Yıldırım gelmişti. Sevilen dizinin yeni bölümleri heyecanla izlenmeye devam ederken fragman ağızları açık bıraktı. Bir ismin daha diziye veda edeceği iddia edildi. İşte detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:00 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:00
Teşkilat dizisinde sabır taşını çatlatacak ayrılık! Serdar ve Zehra’dan sonra o isim de veda ediyor

Serdar ve Zehra'nın vedası üzerinde bir isim daha konuşuluyor! Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen dizide Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi oyuncular yer alıyor. 87. bölümü beklenirken bomba etkisi yaratan fragman geldi. Peki neler oluyor?

Teşkilat dizisinde Uzay karakterini canlandıran oyuncu Serdar Yeğin karakterini ve diziyi anlatırken ''Ekibin analiz uzmanı. Analitik zekası çok yüksek olduğu için duygusal yaklaşımları birazcık farklıdır. Yere düşen bir insana üzülmek yerine yere neden düştüğünü analiz eden bir tip. Sokakta gördüğünüz insanlardan bir tık daha farklı. '' ifadelerini kullanmıştı.

Sevilen oyuncunun hayat verdiği Uzay karakterinin başına gelmeyen kalmadı. 87. bölüm fragmanında vurulduğu görülen Uzay'ın ölüp ölmediği yeni bölümde ortaya çıkacak.

Ancak fragmanı izleyenler yorum yağmuruna tuttu. Bazı izleyiciler ise Uzay'ın öleceğini iddia etti.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina’da
Sıra PKK’nın siyasi ayağı HEDEP ile pazarlıkta! Ekrem İmamoğlu’nun son şansı: Özgür Özel gönüllü olacak
Araç alacaklar dikkat: 6 ay daha uzatıldı! İkinci el sıfır fiyatının üzerinde olmayacak
SON DAKİKA