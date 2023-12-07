5’i bir yerde: İlk 100’ün ilk 5’i ATV’den! Kuruluş Osman yine zirvede!

'Kuruluş Osman', 139. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,79 reyting ve %22,75 izlenme payı, AB kategorisi'nde %6,76 reyting, %19,52 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,08 reyting %19,77 izlenme payı elde etti. Dizi, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

ESRA EROL'DA

Esra Erol'da Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da ise Tüm Kişiler kategorisinde %6,11 izlenme oranı ve %25,39 izlenme payı alarak ikinci oldu.