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Aldatmak 48. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden şoke eden ipuçları...

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu) gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın 48. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Aldatmak 48. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden şoke eden ipuçları...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 10:53 Güncelleme 07 Aralık 2023, 10:53
Aldatmak 48. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden şoke eden ipuçları...

Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan beklemediği bir tepki alır. Her şey sarpa sararken bu düğümü çözebilecek kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde söndürmesi gereken yangınlar vardır.

Güzide, Ozan için zor zamanların kapıda olduğunun farkındadır. Ne yapacağını bilemeyen Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Güzide için yeni bir dostluk kapıdadır.

Tolga'yı kaybetmemek için korkunç bir plana sadık kalması gereken Selin, büyük bir dikkatsizlikte bulunur. Bu dikkatsizliğin hem Tolga, hem Selin hem de Oltan için korkunç sonuçları olur. Tolga, kendini her şeyi kaybetmenin kıyısında bulacaktır.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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