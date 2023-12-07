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Gizem Karaca artık Safir’de! İşte yeni karakteri: Güzel olduğu kadar tehlikeli!

ATV’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye Ruhi Sarı’dan sonra Gizem Karaca, Güneş karakteri ile 15. bölümde dahil olacak. Tanıtımda gözüken güzel oyuncuya çok sayıda yorum gelirken, Güneş karakterinin hikayede neleri değiştireceği merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 10:48 Güncelleme 07 Aralık 2023, 10:48
Gizem Karaca artık Safir’de! İşte yeni karakteri: Güzel olduğu kadar tehlikeli!

Güneş karakteriyle diziye dahil olan Gizem Karaca, yeni rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Güneş'in kendisi için anlamının çok özel olduğunu söyleyen Gizem Karaca, "Güneş yaşam kaynağıdır, güzel olduğu kadar tehlikelidir. Tüm gezegenler onun etrafında döner. Bu yüzden genel olarak güneş simgesini çok sık kullanırım günlük hayatımda, üstümde başımda, yaptığım resimlerde ve genel olarak evimin dekorasyonunda. Karakter ismimin Güneş olduğunu duyunca çok şaşırdım. Bazı tesadüfleri çok seviyorum. Demek ki çağırdım. Güneşi gerçekten bir Güneş gibi güçlü ve merkezde bir karakter olarak kurmak istiyorum. Güneş herkese ve her şeye enerji ve güç verecek, yaşam enerjisi katacak bence. Daha çok yeni tanıştım Güneş hanımımla, çok güzel planlarım ve heyecanım var onunla ilgili, ondan ışıl ışıl parlayan bir kadın çıkaracağım. İçinizi ısıtan ama gereğinden çok yaklaşırsanız yakan bir kadın olacak"

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