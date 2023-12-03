Sakla Beni’de flaş sahne! İzleyicinin ayakları yerden kesildi! Pılıyı pırtıyı toplayıp gidiyor!

Naz, Mete'yi arayıp ondan yardım istedi. İncila tam evden giderken; Mete geldi. Naz'ı düşündüğünü söyleyen Mete, İncila'nın gitmeyeceğini ifade etti.
İncila ve Mete git gide daha büyük bir çıkmaza girerken, kızını İncila'dan uzak tutmak isteyen Filiz, Müberra ile sorunu çözecek bir plan için harekete geçer. Bu planı halasından öğrenen İncila, içine sıkıştığı çıkmazdan kurtulabilmek için mücadele ederken yanlış birine güvendiğinin farkında değildir.
Düğün günü Filiz'in ani hamlesiyle herkes için içinden çıkılmaz hale gelirken, İncila'nın bir kaçış planı peşinde olduğunu öğrenen Mete onunla yüzleşir. İncila tüm suçlamalarına rağmen Mete'nin karşısında dik durmaya çalışırken bu sefer zor bir karar vermesi gereken kişi Mete olacaktır.