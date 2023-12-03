Sakla Beni’de flaş sahne! İzleyicinin ayakları yerden kesildi! Pılıyı pırtıyı toplayıp gidiyor!

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı Sakla Beni dizisi 5. bölümüyle ekrana geldi. İzleyici 6. bölümü merakla beklerken sosyal medyada yeni bölüme ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Sakla Beni 'nin 6. bölümünde Mete ve İncila'nın kaçıp kaçmayacağı belli olacak. Henüz 6. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bazı izleyiciler Mete ve İncila'nın kaçacağını iddia ederken bazı izleyiciler de İncila'nın Naz'ı bırakmayacağını dile getiriyor.

İNCİLA'DAN METE'YE TOKAT

Dizinin son bölümünde Mete ve İncila'nın arasında geçenlerden kimsenin haberi olmazken, atılan tokata şahit olan Naz şoke oldu ve ikisinden de hesap sordu.

Tüm bunların ardından Filiz ise İncila'yı evden göndermek istedi. Kızına ceza keseceğini söyleyen Filiz, "İncila bu gece bu evden gidiyor" dedi.