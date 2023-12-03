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Sakla Beni'de flaş sahne! İzleyicinin ayakları yerden kesildi! Pılıyı pırtıyı toplayıp gidiyor!

Gerçek hikayeden uyarlanan Sakla Beni dizisinin 5. bölümünün yayınlanmasının ardından gözler 6. bölüme çevrildi. İzleyiciler Mete ve İncila'nın kaçıp kaçmayacağını merak ediyor. Mete ve İncila'nın pılısını pırtını toplayıp gidecekleri iddia ediliyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İncila Mete'nin kaçma teklifine ne yanıt verecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 16:15 Güncelleme 03 Aralık 2023, 16:24
Sakla Beni’de flaş sahne! İzleyicinin ayakları yerden kesildi! Pılıyı pırtıyı toplayıp gidiyor!

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı Sakla Beni dizisi 5. bölümüyle ekrana geldi. İzleyici 6. bölümü merakla beklerken sosyal medyada yeni bölüme ilişkin iddialar ortaya atıldı.

SAKLA BENİ'DEN FLAŞ SAHNE

Sakla Beni'nin 6. bölümünde Mete ve İncila'nın kaçıp kaçmayacağı belli olacak. Henüz 6. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bazı izleyiciler Mete ve İncila'nın kaçacağını iddia ederken bazı izleyiciler de İncila'nın Naz'ı bırakmayacağını dile getiriyor.

İNCİLA'DAN METE'YE TOKAT

Dizinin son bölümünde Mete ve İncila'nın arasında geçenlerden kimsenin haberi olmazken, atılan tokata şahit olan Naz şoke oldu ve ikisinden de hesap sordu.

Tüm bunların ardından Filiz ise İncila'yı evden göndermek istedi. Kızına ceza keseceğini söyleyen Filiz, "İncila bu gece bu evden gidiyor" dedi.

Naz, Mete'yi arayıp ondan yardım istedi. İncila tam evden giderken; Mete geldi. Naz'ı düşündüğünü söyleyen Mete, İncila'nın gitmeyeceğini ifade etti.

İncila ve Mete git gide daha büyük bir çıkmaza girerken, kızını İncila'dan uzak tutmak isteyen Filiz, Müberra ile sorunu çözecek bir plan için harekete geçer. Bu planı halasından öğrenen İncila, içine sıkıştığı çıkmazdan kurtulabilmek için mücadele ederken yanlış birine güvendiğinin farkında değildir.

Düğün günü Filiz'in ani hamlesiyle herkes için içinden çıkılmaz hale gelirken, İncila'nın bir kaçış planı peşinde olduğunu öğrenen Mete onunla yüzleşir. İncila tüm suçlamalarına rağmen Mete'nin karşısında dik durmaya çalışırken bu sefer zor bir karar vermesi gereken kişi Mete olacaktır.

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