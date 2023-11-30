Kuruluş Osman 139. bölüm fragmanı nefes kesti: Bu hak ile batılın savaşı! Bin yıldır var bin yıldır da olacak!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 139. bölüm fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Bu hak ile batılın savaşı! Bin yıldır var bin yıldır da olacak!" sözleri damga vurdu.

TÜM TÜRKİYE KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİ

Kuruluş Osman, 138. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,69 reyting ve %19,86 izlenme payı, AB kategorisinde %5,12 reyting ve %14,68 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %7,92 reyting ve %18,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.