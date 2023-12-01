Arka Sokaklar’da yürek yakan ayrılık! Başrolün mezarı kazıldı namlunun ucunda! ’Hüsnü Çoban öldü’ iddiası...

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi 652. bölümüyle 1 Aralık 2023 Cuma günü ekrana gelecek. Dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanının ardından heyecanlandı. Özellikle Hüsnü'nün hedefte olduğu sahne gözleri fal taşı gibi açtırdı. Peki Hüsnü öldü mü, ölecek mi? İşte yeni bölümden detaylar...
ARKA SOKAKLAR 652. BÖLÜM FRAGMANI
Arka Sokaklar 652. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümüyle Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin 652. bölüm fragmanında Hüsnü Çoban'a silah doğrultulduğu görülüyor.
Ancak Hüsnü Çoban'ın vurulup vurulmadığı bilinmiyor. Yeni bölümde Çoban'ın akıbeti belli olacak. Öte yandan fragmanı izleyenler sosyal medyada yaptıkları yorumda Hüsnü Çoban'ın vurulacağı ve öleceğini iddia ediyor.