Arka Sokaklar’da yürek yakan ayrılık! Başrolün mezarı kazıldı namlunun ucunda! ’Hüsnü Çoban öldü’ iddiası...

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi 652. bölümüyle 1 Aralık 2023 Cuma günü ekrana gelecek. Dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanının ardından heyecanlandı. Özellikle Hüsnü'nün hedefte olduğu sahne gözleri fal taşı gibi açtırdı. Peki Hüsnü öldü mü, ölecek mi? İşte yeni bölümden detaylar...