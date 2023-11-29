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Aldatmak’ın 47. bölümü nefes kesecek: İntikam hırsı Mualla’nın gözünü kör etti!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu) gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın 47. bölümden detaylar ortaya çıktı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Aldatmak’ın 47. bölüm özeti...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 11:46 Güncelleme 29 Kasım 2023, 11:46
Aldatmak’ın 47. bölümü nefes kesecek: İntikam hırsı Mualla’nın gözünü kör etti!

İlknur'un vurulduğu haberi herkesin gündemine oturur. Behram cinayetine dair detayların ortaya çıkması, Güzide'yi korkunç bir kaosun merkezine taşımıştır.

Zeliş'in hareketlerinden Ozan'ın sorumlu tutulacağından endişelenen Güzide büyük bir sınavla yüzleşmek üzeredir. Aklı sürekli evlatlarıyla meşgul olan Güzide'nin düşmanları, bu durumdan yararlanmak için elinden geleni yapacaktır.

Oylum cephesinde ise işler karmaşıklaşmaya devam etmektedir. Kahraman, artık Oylum'a olan duygularını kimseden saklayamaz hale gelirken Tolga, Oylum'u hala unutamadığını beklenmedik birine itiraf eder.

Hayatında huzur isteyen Oylum için bir isimle köprüleri yakmanın zamanı artık gelmiştir.

Evdeki korkunç saldırıdan sonra Zeliş'in artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Zeliş'e karşı büyük öfke besleyen Mualla, oğlunun intikamı için ne kadar ileri gidecektir?

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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