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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 1 Aralık 2023 ATV | 19 aylık Buğlem bebek nasıl öldü? İhmal mi şiddet mi?

Atv ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri... 14 yaşındaki iki çocuğu kaçıran, kuzenlerle ilgili son dakika gelişmesi! Tüm Türkiye’nin önünde eşinden özür diledi! nazlı, Serdal’ı affedecek mi? İstanbul’dan Van’a Adem için mi kaçtı? Adem ilk kez konuşacak! 3 çocuğunu bırakıp Muhsin’e kaçtı Selin stüdyoya geliyor! Çocuklarını pilavcıya bıraktı, Sinem’in abisiyle kaçtı! Sinem canlı yayında! Evleneceği adam, nikaha 4 gün kala terk etti! Gelinliği askıda kaldı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 16:15 Güncelleme 01 Aralık 2023, 16:53
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 1 Aralık 2023 ATV | 19 aylık Buğlem bebek nasıl öldü? İhmal mi şiddet mi?

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

19 AYLIK BUĞLEM BEBEK NASIL ÖLDÜ? İHMAL Mİ? ŞİDDET Mİ?

EMEL ANNESİNDEN NEDEN ÇEKİNİYOR?

14 yaşındaki iki çocuğu kaçıran, kuzenlerle ilgili son dakika gelişmesi!

Tüm Türkiye'nin önünde eşinden özür diledi! Nazlı, Serdal'ı affedecek mi?

İstanbul'dan Van'a Adem için mi kaçtı? Adem ilk kez konuşacak!

3 çocuğunu bırakıp Muhsin'e kaçtı Selin stüdyoya geliyor!

Çocuklarını pilavcıya bıraktı, Sinem'in abisiyle kaçtı! Sinem canlı yayında!

Evleneceği adam, nikaha 4 gün kala terk etti! Gelinliği askıda kaldı!

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