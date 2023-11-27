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Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Leyla’ya tuzak!

Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Leyle’ya tuzak kurulan bölüm heyecanı doruklara çıkarırken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölümde neler olacak? İşte ipuçları...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 11:49 Güncelleme 27 Kasım 2023, 11:49
Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Leyla’ya tuzak!

Zeydan ve Cabbar'ın hakkından gelen Cezayir, Erman'ın uyuşturucu karteline katılan Malkaralı ve Süslü'nün peşine düşerek onlara son bir uyarıda bulunur.

Eğer pişmanlık gösterip uyuşturucu satmaktan vazgeçerlerse Cezayir canlarına dokunmayacaktır.

Leyla, Cezayir'in Vedat'ı istememesinden sonra kendine uluslararası işlere imza atan yeni bir müteahhit bulur.

Fakat Cezayir, Olcay adında ki bu yeni adamı da araştırmak istemektedir. Yaptığı güvenlik araştırmasından sonra adamın temiz olduğunu öğrenerek rahatlar.

Fakat Erman, Vedat vasıtasıyla Olcay'dan haberdar olarak Leyla'ya içinden çıkamayacağı bir tuzak hazırlar.

Bu esnada Onbeşli, ailesini katleden Radovan Samaç'ı aramaya devam etmektedir. Cezayir'in yardımıyla Radovan'ın bir kız kardeşi olduğunu öğrenir.

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