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Kuruluş Osman 138. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Türk’e kefen biçenin akıbeti ölümdür!

Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın 138. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Türk’e kefen biçenin akıbeti ölümdür!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 138. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 16:49 Güncelleme 27 Kasım 2023, 16:50
Kuruluş Osman 138. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Türk’e kefen biçenin akıbeti ölümdür!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 138. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragman heyecanı doruklara çıkardı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 137. Bölümü'nde Bölümünde Osman Bey'in biadını geri çekmesi bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 137. bölümünde Osman Bey ve Yakup Bey, evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta aldılar.

Kestel Tekfuru, Orhan Bey ve Mehmet Bey'in özgürlüğüne karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den kaleleri, hazineyi ve kendilerine vergi ödemelerini istedi. Yakup Bey; kaleleri teslim etme kararı alırken, Osman Bey ise bu karara karşı çıkarak bir oyun kurdu.

Osman Bey, "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını koruyarak hem hedefi olan Kestel Kalesi'ni fethetmek hem de Orhan Bey ve Mehmet Bey'i almak için bir oyun kurdu.

Kurulan oyuna göre, saraydaki hain Holofira'ymış gibi gösterilerek o'nu saraydan güvenli bir şekilde çıkardılar. Bu sayede Holofira'nın Kestel'e hakimiyeti kullanılarak Osman Bey, Malhun Hatun ve alplar Kestel Kalesi'ne sızdı. Çeşitli işkencelere maruz kalan Orhan Bey ve Mehmet Bey, esir tutuldukları zindandan kurtarıldı.

Osman Bey, daha önceden Lefke Kalesi'nde kendisine oynanan oyuna cevap olarak ahalinin önünde, Uç Pazar'da Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey'i kurtardığını, Kestel Kalesi'nin artık Kayı mülkü olduğunu ve gaza yapacağı için önceden Yakup Bey'e biadını açıklayan Osman Bey, şu sözlerle hem biadını geri aldığını hem de Kestel Kalesi'ni fethettiğini ilan etti: "Sana verdiğim biadı gayrı geri çekerim! Kime sultan olursan ol! Bana sultan değilsin! Kayı'ya sultan değilsin! Ahalime sultan değilsin! Gayrı ne yanındayım, ne ardında! Beni görmek istersen karşına bakacasın! Biz artık seninle rakibiz!"

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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