Aşk-ı Memnu karakterlerinin burçları ortaya çıktı! Tutkulu Bihter, çapkın Behlül... İşte aldatan, aldatılan, ihanet eden o burçlar...

Adnan Ziyagil (Oğlak): Adnan Bey'in sabırlı, azimli ve sorumluluk sahibi tavırları, Oğlak burcunun özellikleriyle uyumlu olabilir. Ayrıca, aileye düşkünlüğü de Oğlak burcunun tipik özelliklerindendir.
Behlül (Kova): Behlül'ün çapkın, özgür ruhlu ve farklılık arayışı, Kova burcunun karakteristik özelliklerini yansıtabilir. Ayrıca, duygusal karmaşalarla başa çıkma şekli de Kova burcunun tipik tavırları arasında olabilir.
Hilmi Önal (Akrep): Hilmi Bey'in baskın, gizemli ve güçlü kişiliği, Akrep burcunun özellikleriyle uyumlu olabilir. Ayrıca, güçlü duyguları ve bağlılık hissi de Akrep burcunu yansıtan özelliklerdir.
Peyker Önal (Yengeç): Peyker'in duygusal, şefkatli ve aileye bağlı tavırları, Yengeç burcunun özellikleriyle örtüşebilir. Ayrıca, çocuklarına olan düşkünlüğü ve koruyucu tavırları da Yengeç burcunu yansıtan özelliklerdir.