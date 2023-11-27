Hakan Ural 1986 yılında Banu Alkan ile oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanındı.Ardından 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi ünlü isimlerle farklı projelerde başrol oynadı.

2008 yılında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'İpsiz Recep' isimli dizide Kadir İnanır,Burcu Kara, ve Mesut Akusta gibi isimlerle rol almıştır.

2009 yılında 'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi' isimli filmde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile rol alarak adından söz ettirmiştir.

O yıllardan bu yana bir çok film projesinde yer alan ünlü oyuncu şimdilerde Kanal D'de ekranlara gelen 'Neler Oluyor Hayatta' isimli sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.