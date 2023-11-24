Yalı Çapkını 47. bölüm CANLI İZLE | 17 Kasım Yalı Çapkını yeni bölüm full izle kesintisiz!

Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 47. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı, ve diziseverler arasında büyük heyecan yarattı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği dizi, her geçen bölümde izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor.
Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 47. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı, ve diziseverler arasında büyük heyecan yarattı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği dizi, her geçen bölümde izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor.
YALI ÇAPKINI 47. BÖLÜM ÖZETİ
Seyran, Pırıl'ın Pelin'in kuzeni olduğunu öğrenir ve kendilerine tuzak kuranın Pelin olduğu konusundaki şüphesi güçlenir. Ferit ise kendini çok sıkışmış ve çıkışsız hissetmektedir.
Seyran; tüm bu olayların üzerine çocuk yapma düşüncesine sıcak bakmaya başlar.
Kazım, Suna ve Kaya'nın düğününü yıldırım hızıyla planlarken, Nükhet Suna'nın her şeyi öğrenmesine rağmen sesini çıkarmamasına anlam veremez.
Halis Ağa; tüm gerçekleri Seyran'a açıklamak için onu yanına çağırır.
Asuman, Orhan ve Dicle'yi beraber görür. Ferit, Pelin'i ve bebeğini Şehmuz'un elinden kurtarmak için ona bir teklifte bulunur. Suna; Ferit ve Abidin'in sakladığı Pelin'i görür ve onun hamile olduğunu anlar.