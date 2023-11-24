Yalı Çapkını 47. bölüm CANLI İZLE | 17 Kasım Yalı Çapkını yeni bölüm full izle kesintisiz!

Kazım, Suna ve Kaya'nın düğününü yıldırım hızıyla planlarken, Nükhet Suna'nın her şeyi öğrenmesine rağmen sesini çıkarmamasına anlam veremez.

Halis Ağa; tüm gerçekleri Seyran'a açıklamak için onu yanına çağırır.

Asuman, Orhan ve Dicle'yi beraber görür. Ferit, Pelin'i ve bebeğini Şehmuz'un elinden kurtarmak için ona bir teklifte bulunur. Suna; Ferit ve Abidin'in sakladığı Pelin'i görür ve onun hamile olduğunu anlar.

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