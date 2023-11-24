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Kardeşlerim 106. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Asiye Ömer’e destek oluyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Asiye’nin Ömer’e destek olduğu bölümde neler yaşanacak? İşte Kardeşlerim 106. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 13:47 Güncelleme 24 Kasım 2023, 13:47
Kardeşlerim 106. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Asiye Ömer’e destek oluyor!

Şengül ile Fatma, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Orhanlar da onlar için son derece telaşlıdır.

Yaman'ın kafa karışıklığı, Süreyya'yla ilişkisini bir adım ileriye götürme konusunda kararsızlığa düşmesine sebep olur.

Orhan'ın karşısına çıkan beklenmedik kriz, birden fırsata dönüşür. Oğulcan, hala Elif'in gönlünü kazanıp, onunla sevgili olmanın yollarını aramaktadır.

Asiye, Emel'in ihtiyaçlarını karşılamak, evin geçimini tek başına sırtlanan Ömer'e destek olmak için yeni bir iş arıyordur.

Ömer ile Oğulcan, hiç tahmin edemedikleri tehlikeli bir durumun içine çekilirken, kulüpte karşı karşıya gelen Suzan ile Şevval'in arasında, büyük bir hesaplaşma yaşanır.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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