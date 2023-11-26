Kardeşlerim 106. bölüm çok konuşuldu: Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

Fatma mutfakta çalışırken Süreyya ile Akif'in flörtleşmesine tanık olur. Oğulcan, yıkama işinde beğendiği spor arabayı alır. Ömer'in iş yerine gider turlamak isterken kaza yapar arabayı duvara toslarlar. Elif ile Ayla yakınlaşırken Berk onu annesinin başına gelenleri öğrendiğinde yapacakları konusunda uyarır.

Kazanın masrafı 60 Bin lira tutar, aracın sahibi Oğulcan ile Ömer'e alacağı karşısında senet imzalatır. Parayı ödemeleri için onlara iş teklif eder. Fark etmeden onları kirli işlerine bulaştırır.

Lidya, Ömer ile Süsen'in arasını açmak için Asiye'yi kullanır. Asiye şüphe edince de onu kendisine ders vermesi için ikna etmek adına Sarp'tan hoşlandığı yalanını söyler. Asiye bunu Süsen'e söylerken Sarp duyar.

Hastalanan Süreyya'yı Akif ziyarete gider, ona şifa olacak alışveriş yapar. Şevval ile Suzan, Yaman yüzünden karşı karşıya gelir. Aralarında kavga çıkar. Şevval bıçak çeker. Yasmin onları görür.