Gönül Dağı’nda Dilek’ten sonra bir isim daha öldü! Selma, Taner, Veysel değil bu kez Muammer... 115. bölüm 2. fragmanı

Gönül Dağı 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana lunapark sahnesi damga vurdu. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Melis Sevinç'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Ali Düşenkalkar'dan kötü haber geldi. Muammer karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar'ın hikayesi sona eriyor. İşte detaylar...
GÖNÜL DAĞI 115. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Gönül Dağı dizisinin 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Muammer'in ölümü damga vurdu. Yaşadığı acılarla hayata tutunmaya çalışan Veysel, bu kez vicdan azabıyla sınanacak. Yeni bölümde babasıyla vakit geçiren Veysel, Muammer'in ölümüne şahit olacak.
USTA OYUNCU DİZİDEN AYRILIYOR
Usta oyuncu Ali Düşenkalkar dizideki hikayesi bittiği için 116. bölümde kadrodan ayrılacak.