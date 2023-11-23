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Gönül Dağı'nda Dilek'ten sonra bir isim daha öldü! Selma, Taner, Veysel değil bu kez Muammer... 115. bölüm 2. fragmanı

Gönül Dağı, Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'in ölümünden sonra ailesi gibi gördüğü arkadaşlarıyla yeni maceralara koşan Taner Selma ile yolları kesişince aşkı yeniden yüreğinde hissetti. Taner ve Selma'nın birliktelikleri çalkantılı devam ederken bu kez Veysel ve Muammer sahneleri izleyiciyi duygulandırdı. Baba oğul tam kavuştu derken 115. bölüm 2. fragmanı şoke etti.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 09:51 Güncelleme 23 Kasım 2023, 09:51
Gönül Dağı’nda Dilek’ten sonra bir isim daha öldü! Selma, Taner, Veysel değil bu kez Muammer... 115. bölüm 2. fragmanı

Gönül Dağı 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana lunapark sahnesi damga vurdu. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Melis Sevinç'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Ali Düşenkalkar'dan kötü haber geldi. Muammer karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar'ın hikayesi sona eriyor. İşte detaylar...

GÖNÜL DAĞI 115. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Gönül Dağı dizisinin 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Muammer'in ölümü damga vurdu. Yaşadığı acılarla hayata tutunmaya çalışan Veysel, bu kez vicdan azabıyla sınanacak. Yeni bölümde babasıyla vakit geçiren Veysel, Muammer'in ölümüne şahit olacak.

USTA OYUNCU DİZİDEN AYRILIYOR

Usta oyuncu Ali Düşenkalkar dizideki hikayesi bittiği için 116. bölümde kadrodan ayrılacak.

Daha önce de ayrılık haberleri çıkan ancak yalanlanan oyuncu başından beri rol aldığı dizide Muammer rolünü canlandırıyordu.

Düşenkalkar, kadroya veda ettikten sonra bir süre yeni projeleri değerlendirecek.

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