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Kardeşlerim 106. bölüm fragmanı yayınlandı: Oğulcan körkütük aşık!

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Oğulcan’ın romantik halleri fragmana damga vururken banka soygununa denk gelen Orhan yürekleri ağza getirdi. İşte Kardeşlerim 106. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 12:53 Güncelleme 22 Kasım 2023, 12:53
Kardeşlerim 106. bölüm fragmanı yayınlandı: Oğulcan körkütük aşık!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Oğulcan'ın romantik halleri fragmana damga vururken banka soygununa denk gelen Orhan yürekleri ağza getirdi.

105. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer, Sarp'ın kapısına gider ve ifadesini değiştirmesi için yalvarır. Ancak Sarp bu durumun tadını çıkartır ve kabul etmez. Beklenmedik bir şey yaşanır. Suzan elinde Sado'nun videosu ile Şevval'i ziyaret eder. Onu hapishaneye göndereceğini söyler. İnkar etmeye kalkar önce Şevval ancak videoyu görünce Asiye'yi kurtarma karşısında kanıtı silmesini ister.

Suzan'ın yaptığı anlaşma sayesinde Asiye kurtulur. Ailece kutlama yaparlar.

Nebahat, Suzan ile Yaman'ın arasını yapmak için harekete geçer.

Akif yerine Yaman ile Suzan'ı iş gezisine gönderir. Bunu öğrenen Süreyya da boş durmaz.

Şengül'ün kayınvalidesi kurşun döktürmek için eve 2 kadın çağırır. Kadınlar ikiliyi bayıltıp evi soyarlar. Elif ile Tolga sahte sevgililiğe devam ederler. Birlikte dans kursuna yazılırlar.

Onları kıskandırmak için Oğulcan da Melis ile katılır. Tolga ve Elif sonunda sahte bir ilişki yaşadıklarını itiraf ederler. Süreyya ise Akif'i, intikam için ayartır. Akif romantik bir gece organize eder. Süreyya'yı beklerken onun yerine Nebahat gelir.

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