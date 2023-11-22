Kardeşlerim 106. bölüm fragmanı yayınlandı: Oğulcan körkütük aşık!

Akif yerine Yaman ile Suzan'ı iş gezisine gönderir. Bunu öğrenen Süreyya da boş durmaz.

Onları kıskandırmak için Oğulcan da Melis ile katılır. Tolga ve Elif sonunda sahte bir ilişki yaşadıklarını itiraf ederler. Süreyya ise Akif'i, intikam için ayartır. Akif romantik bir gece organize eder. Süreyya'yı beklerken onun yerine Nebahat gelir.