Kardeşlerim 106. bölüm fragmanı yayınlandı: Oğulcan körkütük aşık!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Oğulcan'ın romantik halleri fragmana damga vururken banka soygununa denk gelen Orhan yürekleri ağza getirdi.
105. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer, Sarp'ın kapısına gider ve ifadesini değiştirmesi için yalvarır. Ancak Sarp bu durumun tadını çıkartır ve kabul etmez. Beklenmedik bir şey yaşanır. Suzan elinde Sado'nun videosu ile Şevval'i ziyaret eder. Onu hapishaneye göndereceğini söyler. İnkar etmeye kalkar önce Şevval ancak videoyu görünce Asiye'yi kurtarma karşısında kanıtı silmesini ister.