Dilek Taşı dizinde final gibi ayrılık kararı: Bu veda seyirciye saç baş yolduracak

İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Dilek Taşı dizisi, can sıkacak bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Ünlü ismin 1. sezonla birlikte erken vedası seyirciyi şoke etti. Başka bir ayrılık yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yavaş yavaş yer almaya başladı. Peki, hangi ismin bileti kesildi? İşte son gelişmeler haberimizde...

Dizide Kubilay karakterine hayat veren ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in, ani bir kararla Dilek Taşı kadrosundan ayrıldığı iddia ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile izleyicilerin hafızasına kazınan Özdemir, Dilek Taşı'nda Kubilay rolüyle ekranlarda yer almıştı.