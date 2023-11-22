Aldatmak 46. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Yeni bölüm nefes kesecek: Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sezai ile birlikte Diyarbakır'dan dönüş yoluna düşen Güzide, onu eve dönmekten alıkoyan bir durumla karşılaşır. Ne var ki Oylum'un Behram'ın ölümü ile suçlandığından Güzide'nin haberi yoktur.