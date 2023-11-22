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Aldatmak 46. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Yeni bölüm nefes kesecek: Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın merakla beklenen 46. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanacak. İşte yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 12:31 Güncelleme 22 Kasım 2023, 12:53
Aldatmak 46. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Yeni bölüm nefes kesecek: Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak'ın merakla beklenen 46. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sezai ile birlikte Diyarbakır'dan dönüş yoluna düşen Güzide, onu eve dönmekten alıkoyan bir durumla karşılaşır. Ne var ki Oylum'un Behram'ın ölümü ile suçlandığından Güzide'nin haberi yoktur.

Aldatmak 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yalnızca bebeğini değil, anne olma şansını da kaybeden Selin için dünya başına yıkılmış gibidir. Selin, Tolga'yı kaybetmemek için büyük riskler almak zorunda kalacaktır.

Gözü dönen Mualla'nın Oylum'a yapabileceklerini düşünmek Kahraman'ı büyük bir endişe içinde bırakır.

Sevdiği kadın ile ailesi arasında kalan Kahraman, Oylum'u kurtarabilecek tek kişidir. Behram cinayetinin arkasındaki sır perdesi aralanır. Her şeyin açığa çıkması iki taraf için de geri dönülmez yıkımlara yol açacaktır…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de ATV'de.

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