Ateş Kuşları 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kızım ben sana çok aşığım!

Yayınlandığı ilk günden bu yana heyecanla takip edilen Ateş Kuşları'nın 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Ateş Kuşları'nın 31. bölümünde; Gülayşe ve Barbaros, Boğaz'da şık bir restoranda uzun zaman sonra buluştu. Barbaros, romantik akşam yemeğine polisliğe geri döndüğünü ve yeniden komiser olduğunu söyleyerek başladı.

Barbaros şu sözlerle Gülayşe'den özür diledi: "Bana lazımsın. Sensiz olmuyor. Olmasın da zaten. Sen bana bir laf ediyorsun, bakış atıyorsun… Benim ne derdim ne tasam ne de öfkem kalıyor… Senin söylediğin laftan başka bir şey umurumda değil. Özür dilerim. Seni nikâh masasında terk edip gittiğim için özür dilerim." Öte yandan Barbaros, artık babası yüzünden kendini suçlu hissetmediğini ve kendini affettiğini, Gülayşe sayesinde geçmişiyle barıştığını ve Gülayşe ile her şeye yeniden başlamak istediğini söyledi. Bu sözler üzerine Gülayşe, "Beni bir daha hiç bırakma olur mu?" dedi. Barbaros ise bu soruya "Ancak ölürsem…" cevabını verdi ve Gülayşe'ye sarıldı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 31. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.