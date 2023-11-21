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Ateş, Feraye’yi köşeye sıkıştırdı! Safir 13. bölüm fragmanı yayınlandı: Biri bizim baş başa kalmamızı istedi!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Safir’in merakla beklenen 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Ateş’in Feraye’yi köşeye sıkıştırdığı fragmana Yaman’ın “Biri bizim baş başa kalmamızı istedi!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Safir 13. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 13:49 Güncelleme 21 Kasım 2023, 13:49
Ateş, Feraye’yi köşeye sıkıştırdı! Safir 13. bölüm fragmanı yayınlandı: Biri bizim baş başa kalmamızı istedi!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Safir'in merakla beklenen 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman sosyal medyada büyük ses getirdi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır.

Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateşin olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır.

Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz. Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar.

Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır.

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