Ateş Kuşları 31. bölüm 3. fragmanı nefes kesti: Her şeye baştan başlasak olmaz mı?

Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 31. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Gülayşe ile Barbaros'un romantik sahnelerinin yer aldığı fragman, sosyal medyaya damga vurdu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barbar şimdi Ali'nin kardeşinin peşinde. Ancak adını sanını bilmedikleri bu kızı aramak samanlıkta iğne aramak gibi! Üstelik kızı peşindeki belalı tiplerden önce bulmaları gerekiyor! Ayrıca onlar bilmese de Nazmiye de kızı onlardan önce bulmaya kararlı!

Peki, Ali'nin kız kardeşi kim? O adamlar kızdan ne istiyor? Ali, kız kardeşine herkesten önce kavuşabilecek mi?