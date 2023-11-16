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Kardeşlerim 105. bölüm 2. fragmanı yürek yaktı: Asiye’nin zor anları!

ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 105. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına hapse giren Asiye’nin gözyaşları damga vurdu. İşte Kardeşlerim’in yürek yakan yeni bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 16:35 Güncelleme 16 Kasım 2023, 16:35
Kardeşlerim 105. bölüm 2. fragmanı yürek yaktı: Asiye’nin zor anları!

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin 105. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

104. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sarp hastanede tedaviye alınırken tüm gözler Asiye üzerinde toplanır.

Aybike şahitlik yapsa da Melis ve Şevval onu yalancı çıkarmak için her yolu denerler. Sado hapishanede ölü bulunur.

Suzan gerçeklere ulaşamaz. Bacağı kırılan Sarp ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu söylerken okula döndüğünde ifadesini değiştirir ve Asiye'nin onu ittiğini söyler. Asiye mahkemeye çıkarılır.

Ömer, kardeşini kurtarması için Akif'ten yardım ister. Akif, Şevval'i köşeye sıkıştırdım zannederken Şevval elindeki videoyu göstererek Akif'e şantaj yapar.

Asiye ise suçlu bulunur ve tutuklanır. Emel ve Ömer gözyaşları içerisinde kardeşlerinin ıslahevine gitmesine mani olmazlar.

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