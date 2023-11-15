Aldatmak 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Anne ben olanlardan dolayı çok üzgünüm!

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman sosyal medyada büyük ses getirdi. 44. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güzide meslek hayatının en zor dönemlerinden birini yaşarken Zeliş'in kendisi hakkında söylediklerini duyunca Ozan'la aralarındaki ipler kopma noktasına geldi. Yeşim'in elindeki kozu gören Tarık öfkeden deliye dönse de onun isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı.

Katıldığı televizyon programında ipleri eline alan Güzide, Tarık ve Azra hakkındaki şüphelerini de milyonların önünde dile getirdi. Tarık'ın Yeşim'in her dediğini yapmaya başlaması herkesin dikkatini çekerken bu durumdan ilk nasibini alan Zeliş oldu. Tarık, Yeşim'in bir sözüyle Zeliş'in ortaklıktan çıkmasını sağladı.