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Aldatmak 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Anne ben olanlardan dolayı çok üzgünüm!

Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Aldatmak 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran sahnelerin yer aldığı fragmana Ozan’ın “Anne ben olanlardan dolayı çok üzgünüm!” sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 45. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 10:37 Güncelleme 15 Kasım 2023, 10:37
Aldatmak 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Anne ben olanlardan dolayı çok üzgünüm!

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman sosyal medyada büyük ses getirdi.

44. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Güzide meslek hayatının en zor dönemlerinden birini yaşarken Zeliş'in kendisi hakkında söylediklerini duyunca Ozan'la aralarındaki ipler kopma noktasına geldi. Yeşim'in elindeki kozu gören Tarık öfkeden deliye dönse de onun isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı.

Katıldığı televizyon programında ipleri eline alan Güzide, Tarık ve Azra hakkındaki şüphelerini de milyonların önünde dile getirdi. Tarık'ın Yeşim'in her dediğini yapmaya başlaması herkesin dikkatini çekerken bu durumdan ilk nasibini alan Zeliş oldu. Tarık, Yeşim'in bir sözüyle Zeliş'in ortaklıktan çıkmasını sağladı.

Tarık sırrını daha fazla saklayamadı ve Ozan'a Yeşim'in elindeki videodan bahsetti. Behram'ın tetikçisinin olduğu görüntülerde Oylum'u gören Kahraman, kendisini büyük bir ikilemin içerisinde buldu.

Güzide'nin açıklamasından sonra panik olan Azra, İpek'le birlikte Tarık'ın yanına gidip özür diledi. Zeliş'in ayrılmak istediğini duyan Ozan, ona Tarık'ın sırrını anlattı. Yeşim sonunda Tarık'ı nikah masasına oturmaya ikna etse de nikah günü gelip çattığında Tarık ortada yoktu.

Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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