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Safir 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Yaman’ın hayatı benim yüzümden tehlikeye girebilir!

ATV’nin sevilen dizisi Safir’in merakla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Feraye’nin “Yaman’ın hayatı benim yüzümden tehlikeye girebilir!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Safir 12. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 13:30 Güncelleme 14 Kasım 2023, 13:30
Safir 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Yaman’ın hayatı benim yüzümden tehlikeye girebilir!

Safir'in merakla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ateş, Feraye'ye aşkını itiraf eder ancak karşılığını bulamaz. Bu reddedilişle beraber Ateş kafasında bazı taşları birleştirmeye başlar.

Şirkette de işler karışmaktadır. Ateş dedesine resti çekince Ömer, Yaman ve Okan'a birlik olmayı teklif eder.

Feraye'nin güç peşinde olduğunu, o yüzden abisini tercih ettiğini düşünen Yaman ise dedesinin teklifini sırf bu sebeple kabul eder.

Vural cephesinde ise Bora'nın iyileşme haberi büyük sevince sebep olur. İyileşen ve evine dönen Bora şimdi ne yapacaktır?

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Casper
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