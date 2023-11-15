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Aldatmak 45. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Güzide kaybettiği evladının peşinde!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın 45. bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Peki Aldatmak’ın yeni bölümünde neler olacak? İşte Perşembe akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Aldatmak’ın yeni bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 13:26 Güncelleme 15 Kasım 2023, 13:27
Aldatmak 45. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Güzide kaybettiği evladının peşinde!

Tarık'ı parmaklıklar ardına gönderecek delilin peşine ayrı ayrı düşen Güzide ve Tarık, bu delili bir başkasının ele geçirdiğinden habersizdir.

Güzide'nin posta kutusunun içindekilere ulaşma ihtimaline karşı yeni bir plan devreye sokan Tarık, Güzide'yi büyük bir tehlikeye atar.

Videoda gördüğü Oylum'un aslında kim olduğunu anlayan Celal, Kahraman ısrar etse de bu sırrı saklamakta oldukça zorlanacaktır.

Kahraman ise Oylum'a karşı ördüğü duvarları, Can'ı tehdit eden bir durum sonucunda yıkmak zorunda kalır.

Güzide, Eşmeli'de kaybettiği evladı olabilecek başka birini tespit eder. Bu kişiye ulaşmak için uzun bir yol gitmesi gerekse de yolculuğunda yalnız olmayacaktır.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de atv'de.

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