Aldatmak 45. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Güzide kaybettiği evladının peşinde!

Tarık'ı parmaklıklar ardına gönderecek delilin peşine ayrı ayrı düşen Güzide ve Tarık, bu delili bir başkasının ele geçirdiğinden habersizdir.

Güzide'nin posta kutusunun içindekilere ulaşma ihtimaline karşı yeni bir plan devreye sokan Tarık, Güzide'yi büyük bir tehlikeye atar.

Videoda gördüğü Oylum'un aslında kim olduğunu anlayan Celal, Kahraman ısrar etse de bu sırrı saklamakta oldukça zorlanacaktır.