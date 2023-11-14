ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes’in ilk bölüm fragmanı yayınlandı!

ATV 'nin yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi ' Altın Kafes ' yakında izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan ' Altın Kafes ' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yıldız isimlerden oluşan kadrosu ve entrikalarla örtülü hikayesiyle sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.