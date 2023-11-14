Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey: Ya hürriyet ya kara toprak!

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER OLACAK?

Holofira'yı pazarda gören Orhan Bey, bu durumdan hoşnut olmaz. Malhun Hatun ona Bizans'a güvenilmeyeceğini söyler. Holofira ve Orhan'ın arası bu sebeple açılacak mıdır?

SAADET HATUN'UN AMACI NEDİR?

Saadet Hatun, Holofira'ya "Keşke benim gelinim olsan" der. Holofira, Saadet'in bu sözüne nasıl karşılık verecektir?

GONCA HATUN, ANNESİNİN DEDİKLERİNİ YAPACAK MIDIR?

Saadet Hatun, Gonca Hatun'u işlemeye devam eder. Gonca Hatun, Alaeddin'i Yakup Bey'e bağlayan düğüm olacaktır. Gonca Hatun, annesinin dediğini yapacak mıdır?

ORHAN BEY VE YAKUP BEY KARŞI KARŞIYA!

Yakup Bey'i Yenişehir'e hükmetmeye çalışması Orhan Bey'in hiç hoşuna gitmez. Yakup Bey ve Orhan Bey arasındaki gerilim nereye varacaktır?