PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nde gözyaşlarına boğan ayrılık! İpi çekildi ''Ayrılık da sevdaya dahil'' İşte veda eden oyuncu...

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 39. bölümü merakla beklenen dizide neler olacağı belli oldu. Ömer ve Kıvılcım boşanmak için doluğu mahkemede alıyor. Doğa bu kez gerçekten Fatih'e bir şans vererek 'Evlenelim' diyor. Alev ise Abdullah'tan adım göremeyince Rüzgar'a yanaşıyor. Diziden ayrılacak oyuncu ise izleyiciyi şoke ediyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 12:13 Güncelleme 13 Kasım 2023, 12:13
Kızılcık Şerbeti’nde gözyaşlarına boğan ayrılık! İpi çekildi ’’Ayrılık da sevdaya dahil’’ İşte veda eden oyuncu...

Kızılcık Şerbeti hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle her bölüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gerçek hikayeden uyarlanan dizinin 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın yanı sıra diziye veda edeceği iddia edilen oyuncu ise hayranlarını üzdü. Peki neler oluyor?

KIZILCIK ŞERBETİ 39. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 39. bölümünden ilk fragman geldi. Fragmana Doğa'nın 'Evlenelim' sözü damga vurdu. Aralarındaki soruları bir türlü aşamayan Fatih ve Doğa bir küs bir barışık devam ediyordu. Son olarak Doğa gizlice avukat tutmuş ancak Fatih'e kısa sürede yakalanmıştı.

Fragmana göre Doğa bu kez gerçekten Fatih'e şans verecek. Ancak Doğa'nın başka planı da olabilir. Yeni bölümlerde hep birlikte göreceğiz.

ÖMER VE KIVILCIM BOŞANIYOR

Ömer'in hastalığının ortaya çıkması Kıvılcım'dan ayrılmasına neden oldu. Kıvılcım'a boşanmak istediğini söyleyen Ömer'in öleceği iddia ediliyor.

Ömer'e hayat veren Barış Kılıç'ın diziye veda edeceği öne sürülürken henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

SON DAKİKA