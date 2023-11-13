Kızılcık Şerbeti’nde gözyaşlarına boğan ayrılık! İpi çekildi ’’Ayrılık da sevdaya dahil’’ İşte veda eden oyuncu...

Kızılcık Şerbeti hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle her bölüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gerçek hikayeden uyarlanan dizinin 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın yanı sıra diziye veda edeceği iddia edilen oyuncu ise hayranlarını üzdü. Peki neler oluyor?

KIZILCIK ŞERBETİ 39. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 39. bölümünden ilk fragman geldi. Fragmana Doğa'nın 'Evlenelim' sözü damga vurdu. Aralarındaki soruları bir türlü aşamayan Fatih ve Doğa bir küs bir barışık devam ediyordu. Son olarak Doğa gizlice avukat tutmuş ancak Fatih'e kısa sürede yakalanmıştı.

Fragmana göre Doğa bu kez gerçekten Fatih'e şans verecek. Ancak Doğa'nın başka planı da olabilir. Yeni bölümlerde hep birlikte göreceğiz.