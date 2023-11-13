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Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu memleketin kanunlarıyla yargılayıp ona göre yargılayacaksınız!

Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Cezayir’in “Bu memleketin kanunlarıyla yargılayıp ona göre yargılayacaksınız” şeklindeki sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 13:37 Güncelleme 13 Kasım 2023, 13:37
Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu memleketin kanunlarıyla yargılayıp ona göre yargılayacaksınız!

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir cezaevine atılmıştır ancak bu Amerikalıları tatmin etmemektedir. Cezayir'in kendilerine teslim edilmesini istemektedirler. Onu alıp Amerika'ya götüreceklerdir. Müfit ve Atakan ise onu vermekte gönülsüzdürler.

Cezayir'i asla teslim etmeyeceklerini düşünen Erman, iki aşamalı bir plan yapar. Planın birinci aşaması Cezayir'i içerde öldürtmektir. Leyla şirkete gelerek kocasını kurtarmak için harekete geçer. Ancak öncelikli bir durum vardır; Cezayir'i cezaevinde korumak!

Bu sırada Ateş'te Cezayir'i dinlemeyerek Erman'ı kaçırır. Amcasına karşılık Amerikalılarla pazarlık yapacaktır. Oysa Cezayir hapiste de boş durmayacak ve kurtuluşunu kendi planlayarak uygulamaya geçecektir.

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