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Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölümden ipuçları: Cezayir kurtuluş yolu arıyor!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 45. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 11:29 Güncelleme 13 Kasım 2023, 11:40
Ben Bu Cihana Sığmazam 45. bölümden ipuçları: Cezayir kurtuluş yolu arıyor!

Cezayir cezaevine atılmıştır ancak bu Amerikalıları tatmin etmemektedir. Cezayir'in kendilerine teslim edilmesini istemektedirler.

Onu alıp Amerika'ya götüreceklerdir. Müfit ve Atakan ise onu vermekte gönülsüzdürler.

Cezayir'i asla teslim etmeyeceklerini düşünen Erman, iki aşamalı bir plan yapar.

Planın birinci aşaması Cezayir'i içerde öldürtmektir. Leyla şirkete gelerek kocasını kurtarmak için harekete geçer. Ancak öncelikli bir durum vardır; Cezayir'i cezaevinde korumak!

Bu sırada Ateş'te Cezayir'i dinlemeyerek Erman'ı kaçırır. Amcasına karşılık Amerikalılarla pazarlık yapacaktır.

Oysa Cezayir hapiste de boş durmayacak ve kurtuluşunu kendi planlayarak uygulamaya geçecektir.

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