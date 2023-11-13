Kuruluş Osman 136. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Madem ki cenk istersiniz, alın size cenk!

Üstat Gera'nın adamları, Haçlılar, Osman Bey'e ve ahalisine zarar vermek için Söğüt'e tüccar kılığında girerek baskın verdi. O sırada Söğüt halkına yemek dağıtan Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun var gücüyle Söğüt'ü savundu.
Alaeddin Bey, hasta ve yorgun düşen annesi Bala Hatun'u cenk alanından uzaklaştırmak istedi ancak Bala Hatun, "Söğüt bana emanettir oğlum! Söğüt'ü yakmaya kalkan kim varsa küllerini savurduk! Yine yaparız Allah'ın izniyle!" diyerek Haçlılarla savaştı.
Moğol'a vergileri vermeye giden Osman Bey, ummadığı bir durumla karşılaştı. Moğol Komutanı altınları aldı ancak Osman Bey'i göndermeye niyeti yoktu.
Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.