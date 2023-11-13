Kuruluş Osman 136. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Madem ki cenk istersiniz, alın size cenk!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 136. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın 135. bölümünde Osman Bey'in Moğollarla girdiği cendere bölüme damga vurdu. Yunus Emre; Osman Bey ve alplarına Ukkaşe ve kul hakkım hakkında rivayeti anlatarak adalet konusunda önemli bir ders verdi.

Bala Hatun, Fatma Hatun'dan Alaeddin ve Gonca arasındaki meseleyi öğrendi. Bala Hatun, bunun bir tuzak olabileceğini düşündü ve Söğüt'te Gonca Hatun'un kendisine getirdiği hediyeleri kabul etti.