Kardeşlerim 104. bölüm nefes kesti: Asiye tutuklandı, ıslahevine gönderildi!

Sarp hastanede tedaviye alınırken tüm gözler Asiye üzerinde toplanır.
Sarp hastanede tedaviye alınırken tüm gözler Asiye üzerinde toplanır.
Aybike şahitlik yapsa da Melis ve Şevval onu yalancı çıkarmak için her yolu denerler. Sado hapishanede ölü bulunur.
Suzan gerçeklere ulaşamaz. Bacağı kırılan Sarp ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu söylerken okula döndüğünde ifadesini değiştirir ve Asiye'nin onu ittiğini söyler. Asiye mahkemeye çıkarılır.
Ömer, kardeşini kurtarması için Akif'ten yardım ister. Akif, Şevval'i köşeye sıkıştırdım zannederken Şevval elindeki videoyu göstererek Akif'e şantaj yapar.
Asiye ise suçlu bulunur ve tutuklanır.
Emel ve Ömer gözyaşları içerisinde kardeşlerinin ıslahevine gitmesine mani olmazlar.