Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı: Çatal’a bebek satan bir tek sen değilmişsin!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALİ VE MERCAN KAVUŞTU

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 30. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda Ali, çocukluk aşkı Mercan'a nezarette evlenme teklifi etti.

'Ateş Kuşları'nın 30. Bölümünde; Nazmiye'nin kurduğu oyun sonrasında nezarete atılan Mercan'ın ardından Ali, Mercan'ı orada yalnız bırakmamak için, "Sevdiğim kadını yalnız bırakmak benim kitabımda yazmaz!" diyerek kendini tutuklatmanın bir yolunu buldu. Barbaros ise ablası ve ağabeyinin tutuklu olmasına dayanamayan Gülayşe'yi Ali ve Mercan'ın ziyaretine götürdü. Nezarette bir yemek sofrası kuran Barbaros'un sürprizi Gülayşe'yi çok mutlu etti. Ali; Gülayşe ve Barbaros'un yanında en doğru anda ve doğru yerde olduğunu söyleyerek Mercan'a tüm duygularını açıkladı. Yan yana parmaklıkların ardında olan ve Mercan'ın yüzünü göremeyen Ali, şu sözlerle evlenme teklifi etti: "Babam benim elimi hiç tutmazdı ama ben çocuğumun elini tutacağım! Barbaros babamı buldu. Buradan çıktığımda kimliğimi alacağım. Sonra senin aileni bulup senin kimliğini alacağız. Davuluyla zurnasıyla seni alacağım! Var mısın?" Gözyaşları içinde kalan Mercan, "Varım Ali'm!" diyerek evlenme teklifini kabul etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 30. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.