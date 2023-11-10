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Safir 11. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Şirketin başına kim geçecek?

İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural) gibi başarılı isimleri bir araya getiren Safir’in 11. bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Yeni bölüme dair detaylar heyecanı arttırdı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Safir’in yeni bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 16:44 Güncelleme 10 Kasım 2023, 16:44
Safir 11. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Şirketin başına kim geçecek?

Ateş, Feraye'ye aşkını itiraf eder ancak karşılığını bulamaz. Bu reddedilişle beraber Ateş kafasında bazı taşları birleştirmeye başlar.

Yoksa Feraye'nin eski sevgilisi, bebeğinin babası Yaman mıdır? Şirkette de işler karışmaktadır. Ateş dedesine resti çekince Ömer, Yaman ve Okan'a birlik olmayı teklif eder.

Feraye'nin güç peşinde olduğunu, o yüzden abisini tercih ettiğini düşünen Yaman ise dedesinin teklifini sırf bu sebeple kabul eder.

Şirketin başına kim geçecektir, Yaman mı Ateş mi? Vural cephesinde ise Bora'nın iyileşme haberi büyük sevince sebep olur.

İyileşen ve evine dönen Bora şimdi ne yapacaktır?

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